Осложнения COVID-19 очень трудно поддаются лечению даже в хорошо оборудованных больницах - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время во всем мире бушует пандемия коронавируса. Она унесла жизни почти полутора миллионов человек. Пандемия не обошла стороной и нашу страну. Несмотря на проводимые в последнее время комплексные противоэпидемические меры, заболеваемость быстро возросла и достигла рекордного уровня. Такая ситуация создает большие трудности для нормального функционирования системы здравоохранения. Хотя этот рост связан с сезонными факторами, с другой стороны, это также зависит от того, как мы реагируем на эту угрозу, как соблюдаем рекомендуемые правила карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он подчеркнул, что соблюдение правил снижает риск заражения. Эйвазов призвал население следовать этим простым, но в то же время эффективным правилам, чтобы сберечь себя, близких и окружающих. Главный инфекционист считает, что вирус можно победить, проявив коллективную ответственность, поскольку такая глобальная проблема может быть решена исключительно благодаря единству.

"Одна из главных рекомендаций для всех - ограничить общение с людьми. Пока не изобретено другого столь эффективного средства. Давайте спланируем наши прогулки так, чтобы без надобности не контактировать с потенциальными носителями вируса. Давайте делать покупки еженедельно, встречаться с родственниками и друзьями на открытом воздухе. Будем прикрывать рот и нос в общественном транспорте. Не будем без надобности ходить в общественные места. Хотя из-за наступивших холодов мы больше находимся в закрытых помещениях, не стоит забывать о необходимости проветривать комнаты", - подчеркнул Эйвазов.

Главный инфекционист сказал, что в настоящее время наблюдается сезонный рост ОРВИ. Клинические признаки новой коронавирусной инфекции и других ОРВИ очень похожи. В частности, сложно отличить их друг от друга, особенно из-за симптомов, встречающихся в начале болезни.

"Поэтому лица, которые наблюдают у себя такие симптомы, как повышение температуры тела, общая слабость, вялость, сухой кашель, боль в горле и другие, в первую очередь должны самоизолироваться, носить маски вместе с членами семьи, а также обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства.

Очень опасно заниматься самолечением при подтверждении или подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Помните, что только врач может правильно оценить степень тяжести заболевания, назначить адекватное лечение и при необходимости принять правильное решение вовремя отправить вас в больницу. В противном случае мы можем столкнуться с серьезными последствиями, даже летальным исходом. Осложнения очень трудно поддаются лечению даже в самых хорошо оборудованных больницах и в некоторых случаях могут быть неэффективными. Использование различных лекарств, антибиотиков и гормональных препаратов, эффективность которых не доказана, пациентами с легкой формой заболевания, получающих лечение в домашних условиях, строго запрещено. Когда эти средства не используются должным образом, они не только не приносят пользы, но и ухудшают состояние, нанося вред пациенту. Самолечение искажает течение болезни, приводит к тому, что осложнение выявляется поздно. В этих случаях последствия несвоевременной госпитализации могут быть трагичными.

Еще раз настоятельно рекомендуем вам защитить себя и своих близких, соблюдая правила, не рисковать своей жизнью без надобности, при недомогании немедленно обращайтесь в поликлинику по месту жительства, доверяйте свое здоровье только квалифицированным специалистам", - добавил Тайяр Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)