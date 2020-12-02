TƏBİB предупредил людей, занимающихся самолечением

БАКУ /Trend/ - Те, кто занимается самолечением дома, являются реальным источником инфекции для членов семьи.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал представитель TƏBİB, профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов, сообщает в среду Trend.

По его словам, члены семьи должны оберегать себя от инфицированного: "Он должен быть изолирован от других членов семьи, серьезно соблюдать советы врача, чтобы не заразились другие члены семьи".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)