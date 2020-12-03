Средний показатель смертности от коронавируса в Азербайджане ниже, чем во многих других странах - минздрав

БАКУ /Trend/ - Рост в последнее время числа летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа тесно связан с ростом числа непосредственно заразившихся.

Об этом сказал Trend в четверг главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейар Эйвазов.

"По мере роста числа больных коронавирусом соответственно увеличивается и число людей, переносящих его в тяжелой и очень тяжелой форме. С другой стороны, рост числа летальных исходов от коронавируса также связан с тем, что в крайне тяжелом состоянии в больницы попадают и лица, занимавшиеся самолечением на дому", - сказал он.

При этом Эйвазов отметил, что средний показатель смертности от коронавирусной инфекции в Азербайджане ниже, чем во многих других странах.

Отметим, что в настоящее время показатель смертности от коронавируса в Азербайджане составляет 1,1 процента от общего числа заражений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Садраддин Агджаев)