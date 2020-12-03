Бренд UNEC признан в Грузии

БАКУ/Trend/ - Интернационализация университетов и глобальные тренды на мировом рынке образовательных услуг делают необходимым создание сильной конкурентной среды среди высших учебных заведений.

UNEC в этом направлении успешно продолжает свою деятельность. UNEC, укрепляя свои позиции среди мировых брендов образования, признан уже и в Грузии. Так, Институт интеллектуальной собственности Грузии взял «UNEC» под защиту как бренд Азербайджанского государственного экономического университета.

Таким образом, UNEC после Турции, Словакии, Венгрии, Хорватии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, России и Украины признан в 11-й стране.