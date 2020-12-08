Последними его словами были «вы будете гордиться мной»... - отец шехида Давуда Гурбанова

БАКУ /Trend/ - Давуд очень любил Родину, он участвовал в операциях по освобождению от оккупации Суговушана.

Об этом сказал Тариэль Гурбанов, отец шехида Давуда Гурбанова, передает во вторник Trend

«Второго октября сын позвонил нам, поговорил со мной, с матерью, братом, сказал, чтобы мы не беспокоились. Последними его словами, которые он произнес с гордостью были «отец, ты будешь гордиться мной». Мы гордимся Давудом, гордимся тем, что в этой доблестной победе есть и вклад Давуда», - сказал он.

Мать шехида Ганира Гаджиева тоже отметила, что Давуд был большим патриотом.

«Он всегда говорил, что будет героем. Над его письменным столом был вывешен флаг Азербайджана. В телефонном разговоре с ним я сказала, что подняла его флаг выше, повесив на окно. Он сказал «правильно, мама, наш флаг всегда должен быть на высоте. Я вернусь с победой, и вы будете гордиться мною». Сын не погиб, он стал шехидом. Он и сам всегда говорил мне, что шехиды не умирают, они всегда живы», - сказала мать шехида.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)