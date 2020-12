Короткометражный фильм азербайджанского режиссера победил на фестивале в США (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов, проживающий в американском штате Пенсильвания, добился очередного успеха, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Снятый нашим соотечественником короткометражный фильм "Ladybug" ("Божья коровка") победил в номинации “Лучший социальный фильм” на кинофестивале "15 Minutes of Frame", состоявшемся в городе Коко-Бич (Cocoa Beach) штата Флорида. В фильме, посвященном детям с синдромом аутизма, прозвучала песня “Лачин” в исполнении выдающегося азербайджанского мастера Рашида Бейбутова.

Режиссеры и авторы сценария короткометражного фильма "Ladybug" – Эльмар Байрамов и Эльчин Агазаде, оператор – Тарлан Ахвердиев, монтажер – Эльмар Байрамов, исполнительный продюсер – Анар Яхья, в ролях – Фатима Алиева и Ульвийя Рза.

Отметим, что Эльмар Байрамов, переехавший из Азербайджана в США, работает в Пенсильвании режиссером. Недавно на фестивале "Urban Action Showcase"его короткометражный фильм “Oops” также стал лучшим в номинации “Боевик”, а фильм "Let me run" - победителем в номинации "Best USA Film" ("Лучший фильм США").

Коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой поздравляет нашего соотечественника с достигнутыми успехами, желает ему все новых и новых свершений в дальнейшей деятельности.

(Редактор: Наталья Кочнева)