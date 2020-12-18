В период Отечественной войны Азербайджана в зону боевых действий в составе 38 бригад поочередно направлялись около 200 врачей

БАКУ /Trend/ - Персонал Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи во время Отечественной войны был мобилизован для оказания неотложной медицинской помощи в районах, близких к зонам боевых действий.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель главного врача Станции Ирада Алиева.

По ее словам, в зоны боевых действий в составе 38 бригад поочередно направлялись около 200 врачей и фельдшеров, которые принимали активное участие в оказании первой помощи раненым военнослужащим, их транспортировке с фронта в близлежащие военные госпитали, а находящихся в критическом состоянии - в столичные и районные центральные больницы, в госпитализации и транспортировке тяжелораненых, доставленных на вертолете.

Также бригадами скорой помощи осуществлялись тестирование на COVID-19 раненых и ветеранов, проходящих лечение в военном госпитале, транспортировка тел погибших военнослужащих, сказала Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)