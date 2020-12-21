В Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19, выплачены срочные надбавки

БАКУ /Trend/ - Медработникам, участвующим в осуществлении мер по борьбе с COVID-19, выплачены срочные надбавки к зарплате за ноябрь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

"1 618 медработникам учреждений при минздраве выплачены срочные надбавки в целом на сумму 1,4 млн манатов. Срочные надбавки к зарплате выплачены в соответствии с графиком работы", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)