В Азербайджане в следующем году повысятся пенсии - министр

БАКУ /Trend/ - Усиление социальной защиты населения в Азербайджане является одним из приоритетов государственной политики.

Об этом, выступая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend

Министр отметил, что в следующем году средний размер трудовой пенсии составит 338 манатов, а пенсий по возрасту - 370 манатов.

По его словам, эти цифры больше показателей текущего года на 13%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)