В Азербайджане в следующем году повысятся пенсии - министр
БАКУ /Trend/ - Усиление социальной защиты населения в Азербайджане является одним из приоритетов государственной политики.
Об этом, выступая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend
Министр отметил, что в следующем году средний размер трудовой пенсии составит 338 манатов, а пенсий по возрасту - 370 манатов.
По его словам, эти цифры больше показателей текущего года на 13%.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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