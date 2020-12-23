Минтруда Азербайджана запустило пенсионный калькулятор (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения презентовало 5 е-услуг (электронные услуги), 4 из которых проактивные, в том числе, е-услугу «пенсионный калькулятор», а также 10 услуг е-справок, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.
К 5 е-услугам относятся:
- е-назначение пенсии за потерю кормильца;
- е-назначение пособия за потерю кормильца;
- е-назначение пособия для ежегодного лечения лиц, пострадавших в результате радиационной аварии;
- е-назначение пособия усыновленному ребенку, в том числе, ребенку до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;
- е-услуга «пенсионный калькулятор».
Из этих электронных услуг 4 проактивные, то есть эти назначения делаются в электронном порядке, автоматически.
Также сегодня были представлены 10 е-справок:
- о том, что лицо является участником программы самозанятости;
- об активах, предоставленных в рамках программы самозанятости;
- о том, что лицо ухаживает за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- о том, что лицо ухаживает за лицами с инвалидностью;
- о том, что лицо привлечено к профессиональной подготовке;
- о том, что лицо получило производственную травму;
- о том, что лицо является обеспеченным санаторно-курортным направлением;
- о том, что лицо является размещенным в социальное убежище;
- о том, что лицо привлечено к мерам реабилитации;
- о том, что лицу сделана выплата по страхованию от безработицы.
Таким образом, число электронных услуг минтруда достигло 61, 34 из которых проактивные.
Учитывая интерес граждан, представляем видеоролик о «пенсионном калькуляторе»:
https://www.youtube.com/watch?v=oRdeh7QB5t4&feature=youtu.be
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)