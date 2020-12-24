Кабмин Азербайджана внес поправки в правила карантина в связи с передвижением призывников
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджане с 14 декабря 2020 года".
Как сообщает в четверг Trend, согласно изменению, передвижение лиц, призванных на действительную военную службу, с места жительства и пребывания разрешается на основании призывного листа Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана или направления для прохождения медицинского обследования, а лицам, уволенным с военной службы, разрешается вернуться в место жительства и пребывания на основании военного билета и справки, выданной соответствующей воинской частью.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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