В Азербайджане выявлено еще 1 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 359 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 704 случая заражения коронавирусом, 4 359 человек вылечились, 36 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 211 764 факта заражения коронавирусной инфекцией, 160 245 человек вылечились, 2 416 скончались, число активных больных – 49 103.
За последние сутки проведено 13 300 тестов, за прошедшее время – 2 129 291 тест на коронавирус.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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