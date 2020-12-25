В Азербайджане выявлено еще 1 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 359 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 704 случая заражения коронавирусом, 4 359 человек вылечились, 36 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 211 764 факта заражения коронавирусной инфекцией, 160 245 человек вылечились, 2 416 скончались, число активных больных – 49 103.

За последние сутки проведено 13 300 тестов, за прошедшее время – 2 129 291 тест на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)