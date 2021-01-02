Улицы Баку в очередной раз были продезинфицированы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны по усилению мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане Исполнительная власть города Баку расширила меры противодействия эпидемии в столице.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти, с учетом текущей ситуации с коронавирусом (COVID-19) в Баку с утра 2 января впервые в 2021 году и в 19-й раз с начала антипандемических мер в стране на главных улицах, проспектах и ​​дорогах проводятся дополнительные усиленные дезинфекционные работы специальными химикатами с привлечением 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников коммунальных служб.

В течение дня, наряду с центральными улицами, дезинфекция будет проводиться на улицах населенных пунктов и жилых массивов столицы. Учитывая определенную токсичность используемых в данном случае веществ, жителей столицы заранее предупредили через СМИ.

Наряду с проведением дезинфекционных работ на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку продолжили лечебно-профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых домах, лифтовых кабинах, дворах и жилых кварталах, спортивных и развлекательных объектах, контейнерных площадках для бытовых отходов.

Было отмечено, что основная цель масштабных дезинфекционных мероприятий - защитить наших граждан от этой пандемии.

Просьба гражданам строго соблюдать правила карантина, чтобы не допустить еще большего распространения коронавируса.

(Редактор: Наталья Кочнева)