В Азербайджане семь человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение антиэпидемического и карантинного режимов

БАКУ /Trend/ - В минувшие выходные в общественных местах в Азербайджане были задержаны и возвращены домой девять больных COVID-19, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении семи из них возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)