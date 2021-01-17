В Азербайджане выявлены еще 322 случая заражения коронавирусом, 845 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 322 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 845 человек вылечились, 11 человек скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 227 273 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 215 268 человека вылечилось, 3 009 человек скончалось, число активных больных – 8 996.

За последние сутки проведено 6 776 теста на коронавирус, за весь минувший период - 2 318 193 тестов.