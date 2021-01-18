В Азербайджане сегодня начинается процесс вакцинации от коронавируса

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается первый этап вакцинации от коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

В стране утверждена стратегия вакцинации от вируса COVID-19. Группы населения с высоким риском заражения, которые будут вакцинированы в первую очередь, следующие:

Группа риска, уязвимая с социальной точки зрения:

- работники здравоохранения (врачи, средний и младший медперсонал, технический персонал);

- сотрудники правоохранительных органов;

- военнослужащие;

- задержанные, арестованные лица и заключенные;

- лица, работающие в образовательном и социальном секторе, лица, постоянно проживающие в социальных учреждениях, работники Службы ASAN и центров DOST, сектора общественного транспорта, операторов телекоммуникаций, провайдеров, работники почтовой сферы, работники банковского сектора, непосредственно контактирующие с населением;

Группа с высоким риском заражения с медицинской точки зрения:

- лица старше 65 и старше лет;

- больные с хроническими заболеваниями дыхательной системы, хронические гемодиализные больные, больные диабетом II типа (в возрасте 50 и старше лет), лица с ожирением (≥18).

Отметим, что в настоящее время вакцинация проводится в США, странах Европы, Турции и других ведущих странах мира, в числе которых и Азербайджан.

Специалисты отмечают, что вакцинация не означает полную победу над коронавирусом. Необходимо продолжать соблюдать требования карантинного режима - социальную дистанцию, носить защитную маску и пользоваться другими защитными средствами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)