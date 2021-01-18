Телеканалу CBC выдана бессрочная лицензия на вещание в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание особую важность и неотложность организации вещания на освобожденных территориях канала, передающего азербайджанские реалии на разных языках, постановлением Национального совета по телевидению и радио от 29 декабря 2020 года № 13/3 ООО “Caspian International Broadcasting Company” (CBC TV Channel) была выдана бессрочная лицензия на региональное телевизионное вещание с целью осуществления наземного вещания в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Совет.

Национальный совет по телевидению и радио аннулировал лицензию, выданную ООО "TV Texservis", после его присоединения к ООО "ATV PLUS".

Также на основании обращения "REAL TV", функционирующего как общереспубликанский вещатель, была анулирована лицензия, выданная ему Национальным советом по телевидению и радио для спутникового вещания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)