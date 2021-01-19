Маски должны носить даже излечившиеся от коронавируса люди - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане люди, вылечившиеся от COVID-19, должны носить защитную маску.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала член рабочей группы по борьбе с COVID-19 при министерстве здравоохранения Гюнай Гулузаде.

Она отметила, что даже после вакцинации правила, обязующие носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, будут оставаться в силе.

"Вакцина может не оказать должного эффекта сразу же после введения первой дозы. Чтобы не допустить распространения заболевания некоторое время нужно будет соблюдать эти правила.

Антитела, образовавшиеся у вылечившихся от коронавируса лиц, не сохраняются долго, в отличие от антител, возникших в организме после вакцинации и остающихся в нем на более долгий срок. Но это также зависит от того, в какой форме пациент перенес заболевание. Таким образом, вакцины инициируют у людей более сильный иммунитет против вируса", - подчеркнула Гюнай Гулузаде.

Специалист уточнила, что вакцина от COVİD-19 играет колоссальную роль в борьбе с пандемией, однако вернуться к нормальной жизни мы сможем чуть позже.

"Сроки возвращения к привычной жизни зависят от числа вакцинированных и вытекающего из этого коллективного иммунитета. Это потребует определенного времени. Поэтому на первом этапе нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию",- добавила Гулузаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)