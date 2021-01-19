Для управления отходами в Азербайджане будут созданы 8 региональных полигонов

БАКУ /Trend/ - Для управления отходами в Азербайджане планируется создание восьми региональных полигонов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, работа по определению территорий для этих целях близится к завершению.

Представитель министерства также добавил, что большинство проблем, связанных с управлением отходами в Баку, решены. Однако эта проблема по-прежнему сохраняется в регионах.

"Для решения этой программы утверждена стратегия. Министерство контролирует только управление отходами, сбор и утилизацию отходов должны обеспечивать муниципалитеты", - добавил Саттарзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)