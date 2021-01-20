Завтра в Баку сохранится снежная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами будет идти мокрый снег с переходом в снег, который к вечеру постепенно прекратится, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине стихнет.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет около 0°C, днем 1-3°C тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 776 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами пойдет снег, днем будет преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью 0-5°C мороза, днем 4-7°C тепла, в горах ночью 10-15°C, местами до 20°C градусов мороза, днем 3-7°C градусов мороза. В горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)