В Карабахе должны быть созданы исторические заповедники - ученый

БАКУ /Trend/ - После славной победы Азербайджана в Отечественной войне на освобожденных от оккупации территориях начались восстановительные работы. Одним из важных аспектов работ по возрождению освобожденных территорий являются мероприятия, связанные с историческими памятниками

Об этом в четверг сказал Trend замдиректора Института археологии и этнографии, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли.

"Среди основных целей в этом направлении восстановление и последующая консервация разрушенных армянами исторических и архитектурных комплексов, а также археологические исследования для установления и взятия на учет всех памятников на этих территориях. Для успешного выполнения данной работы важна координация деятельности соответствующих ведомств. Таким образом, Национальная академия наук Азербайджана должна организовать работу по установлению, регистрации и исследованию памятников, министерство культуры - их охрану и управление в этой сфере, а Государственное агентство по туризму - заняться вопросами в связи с туристическим потенциалом в данной области. Тесное сотрудничество этих организаций внесет большой вклад в популяризацию наших памятников культуры, изучение древней и средневековой истории Карабаха", - сказал он.

Замдиректора института отметил, что одной из важных мер, которые предстоит осуществить в будущем, является создание исторических заповедников в Карабахе и прилегающих районах: "Несомненно, в результате научных исследований здесь будут определены потенциальные территории для организации исторических заповедников. С этой точки зрения, прежде всего, можно отметить исторические памятники в бассейнах рек Гуручай и Кёнделенчай, протекающих по территории Ходжавендского и Физулинского районов. Как известно, в горах, предгорьях и на равнинах между этими реками находятся места стоянки древнего человека в пещерах Азых и Таглар (Ходжавендский район), эпохи неолита, халколита, такие археологические памятники бронзового века, как Гюнештепе, Гаракопектепе, Кюлтепе, Хантепе, Узунтепе, Мейнатепе (Физулинский район) и другие. Все эти памятники, расположенные на определенной территории, отражают разные периоды древней истории Азербайджана. Это делает актуальным объявление памятников Гуручайской и Кёнделенчайской долин историческими заповедниками. Также целесообразно создание археологического музея в Физули".

Мусеибли добавил, что в качестве другой группы памятников для создания исторического заповедника можно рассматривать наскальные рисунки эпохи бронзового века в Кельбаджарском районе. На склонах Делидага в 1970-х годах были найдены тысячи таких изображений: "В целом в ближайшее время в Карабахском регионе следует изучить перспективы объединения в заповедники памятников, компактно расположенных в бассейнах рек Тертер, Гаргарчай, Хакаричай и других. В то же время в исторические заповедники могут быть превращены территории, где находятся остатки древних городов, албанские религиозные и архитектурные памятники. Для этого должны быть разработаны соответствующие проекты".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)