Возбуждено уголовное дело против директора Гусарской центральной больницы

БАКУ /Trend/ - В ходе расследования, проведенного на основании поступивших в прокуратуру Гусарского района обращений граждан, были установлены обоснованные подозрения в том, что директор Гусарской центральной районной больницы Мубариз Зейналов, замдиректора по административным вопросам Назакет Салманова и начальник финансового отдела Эльдар Масимов присвоили надбавки к зарплате нескольких сотрудников отделения скорой помощи больницы, полагающиеся за участие в мерах по борьбе с пандемией.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на прокуратуру Гусарского района.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размене) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

Следственно-оперативные меры по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)