Минобразования Азербайджана о вакцинации учителей

БАКУ /Trend/ - Никакого принуждения учителей к вакцинации нет.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов, сообщает во вторник Trend.

"Что касается рекомендаций, то сначала рекомендуется получение вакцины учителями старше 50 лет. В Баку, Абшероне и Сумгайыте численность учителей старше 50 лет составляет 16 698, в регионах - 32 657 человек", - сказал он.

(Автор: Ильхаима Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)