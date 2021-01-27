Об учебе в разрушенных армянами школах Гянджи

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела с армянской стороны города Гянджи во время Отечественной войны был нанесен ущерб девяти школам.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заведующий Управлением образования города Гянджи Анар Гадималиев.

Он отметил, что серьезный ущерб нанесен городским школам № 4 и № 29. Один из корпусов школы №4 пришел в полную негодность, и он будет капитально отремонтирован. В остальных корпусах обучение продолжится.

"Поскольку здание школы № 29 старое, в результате терактов оно сильно пострадало. Обучение в учебном заведении полностью приостановлено, а 929 учащихся школы продолжат обучение в новопостроенной городской школе №18", – уточнил Гадималиев.

Он сообщил, что в остальных школах разбиты стекла.

"В нескольких из семи школ завершились работы по установке новых окон, в остальных – ремонт продолжается. Работы будут завершены к первому февраля", – добавил Анар Гадималиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)