По результатам анализов в местных помидорах вирус коричневой морщинистости не обнаружен – АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В направлении снятия ограничений на экспорт томатной продукции из Азербайджана в Казахстан принимаются необходимые меры.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, с 8 по 15 января 2021 года в Агентство поступило 17 уведомлений с утверждением об обнаружении вируса коричневой морщинистости в томатной продукции, экспортируемой из Азербайджана в Казахстан, и с 16 января экспорт томатов в эту страну был временно ограничен.

В Агентстве отметили, что в 2020 году из Азербайджана в Казахстан было экспортировано 1363,46 тонны томатов. В течение 2020 года и в начале этого года наша страна, наряду с Казахстаном, также экспортировала томатную продукцию во многие страны мира, в том числе Нидерланды, Польшу, Эстонию, Молдову, Катар, Россию, ОАЭ, Беларусь, Грузию. Однако никаких фактов обнаружения вышеуказанного вируса странами-импортерами не зарегистрировано.

В целях расследования поступивших данных в хозяйствах, в продукции которых по утверждениям обнаружен вирус коричневой морщинистости, из возвращенных партий, а также из томатной продукции на местном рынке были взяты пробы. Было проведено обследование на наличие в пробах вируса коричневой морщинистости, а также других вирусов в Центральной фитосанитарной лаборатории АПБ и имеющей международную аккредитацию Исследовательского института Зираи в Анкаре Министерства сельского хозяйства и лесоводства Турции. В ходе проведенных обследований и по сей день в образцах не были обнаружены какие-либо вирусы, в том числе вирус коричневой морщинистости.

Пакет документов о результатах исследований, проведенных в рамках достигнутой договоренности, и результатах обследований, подтверждающих, что вирус в продукции не обнаружен, направлен в соответствующие структуры Казахстана.

В настоящее время переговоры в данном направлении с соответствующими ведомствами Казахстан продолжается, и общественность будет проинформирована о результатах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)