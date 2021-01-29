В Азербайджане продлены сроки ограничения работы общественного транспорта в выходные (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:49)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлены сроки ограничения работы общественного транспорта по субботам и воскресеньям.
Как передает в пятницу Trend, это отражено в соответствующем решении Кабинета министров Азербайджана.
Согласно постановлению, на территории страны ограничивается движение общественного транспорта:
- с 00:00 30 января до 06:00 1 февраля;
- с 00:00 6 февраля по 06:00 8 февраля;
- с 00:00 13 февраля по 06:00 15 февраля;
- с 00:00 20 февраля по 06:00 22 февраля;
- с 00:00 27 февраля по 06:00 1 марта;
- с 00:00 6 марта по 06:00 8 марта;
- с 00:00 13 марта по 06:00 15 марта;
- с 00:00 20 марта по 06:00 22 марта;
- с 00:00 27 марта по 06:00 27 марта.
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