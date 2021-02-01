С сегодняшнего дня очный учебный процесс в Азербайджане возобновлен для более чем 600 тыс. детей
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня частично возобновлена учеба в общеобразовательных школах Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.
Обучение по дошкольному, начальному уровням образования и обучение в дошкольных группах общинного типа вновь будет проводиться в традиционной, очной форме.
Учащиеся начальных классов школ Баку, Сумгайыта и Абшерона будут идти в школу трижды в неделю, в других регионах страны - 4-5 раз в неделю.
В начальных классах школу будут посещать 628 651 учащийся. В дошкольных группах обучение возобновят 103 604 детей. В 500 дошкольных группах общинного типа 50 регионов страну учебу продолжат 9 207 детей.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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