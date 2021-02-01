В Гадруте начало функционировать почтовое агентство Физулинского почтового филиала

БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района начало функционировать Почтовое агентство Отдела клиентских услуг Физулинского почтового филиала, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министерство ведет работу по организации услуг связи на освобожденных территориях. В настоящее время Физулинский и Джабраильский почтовые филиалы обеспечивают доставку почтовых отправлений в воинские части на освобожденных территориях.

ООО "Азерпочт" проводит работу по открытию пяти почтовых отделений модульного типа в Джабраиле, Губадлы, Зангилане, Физули и Гадруте.

Готовятся предложения по новым почтовым маршрутах для организации специальной почтовой связи и почтовых услуг по всем регионам.

Напомним, что до оккупации на освобожденных территориях работали 295 почтовых отделений.

(Текст: Кямаля Сеидова)