В Гадруте начало функционировать почтовое агентство Физулинского почтового филиала
БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района начало функционировать Почтовое агентство Отдела клиентских услуг Физулинского почтового филиала, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Министерство ведет работу по организации услуг связи на освобожденных территориях. В настоящее время Физулинский и Джабраильский почтовые филиалы обеспечивают доставку почтовых отправлений в воинские части на освобожденных территориях.
ООО "Азерпочт" проводит работу по открытию пяти почтовых отделений модульного типа в Джабраиле, Губадлы, Зангилане, Физули и Гадруте.
Готовятся предложения по новым почтовым маршрутах для организации специальной почтовой связи и почтовых услуг по всем регионам.
Напомним, что до оккупации на освобожденных территориях работали 295 почтовых отделений.
(Текст: Кямаля Сеидова)