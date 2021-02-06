На еще одной улице Баку организована автобусная линия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На улице Ахмеда Раджабли в Баку завершились работы по организации автобусной полосы.

Как сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве, в соответствии с требованиями полосы установлены дорожные знаки.

"Просим водителей соблюдать требования знака в указанное время, то есть с 17:00 до 20:00", - сказали в Агентстве.

Отметим, что автобусная полоса организована на улице Ахмеда Раджабли, начиная с перекрестка улицы Тебриз до улицы Гасана Алиева в обоих направлениях.

Надеемся, что водители будут выполнять требования полосы и создадут условия для свободного движения автобусов. Заранее выражаем признательность", - сказали в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)