На еще одной улице Баку организована автобусная линия (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На улице Ахмеда Раджабли в Баку завершились работы по организации автобусной полосы.
Как сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве, в соответствии с требованиями полосы установлены дорожные знаки.
"Просим водителей соблюдать требования знака в указанное время, то есть с 17:00 до 20:00", - сказали в Агентстве.
Отметим, что автобусная полоса организована на улице Ахмеда Раджабли, начиная с перекрестка улицы Тебриз до улицы Гасана Алиева в обоих направлениях.
Надеемся, что водители будут выполнять требования полосы и создадут условия для свободного движения автобусов. Заранее выражаем признательность", - сказали в Агентстве.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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