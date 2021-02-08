В 2020 г. азербайджанским телеканалам было выделено 3 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Обнародован размер средств, выделенных для азербайджанских телеканалов в 2020 году, сообщает в понедельник Trend.

Согласно отчету Национального совета по телерадиовещанию (НСТР), в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О выделении дополнительных финансовых средств прессе" от 22 июля 2020 года, по решению НСТР от 12 августа 2020 года из 3 миллионов манатов, выделенных НСТР из предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана, было отпущено средств по 500 тысяч манатов нижеследующим частным общереспубликанским телерадиовещателям:

1. ООО "Lider TV və Radio Azərbaycan",

2. ООО "Xəzər TV" MMC,

3. Независимой телерадиокомпании "Azad Azərbaycan",

4. ООО "ARB 24",

5. ООО "Space Müstəqil Teleradio",

6. ООО "Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi" .

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)