В связи с погодными условиями "Азеригаз" переходит на усиленный режим работы - гендиректор

БАКУ /Trend/ - В связи с прогнозами о похолодании в стране производственное объединение "Азеригаз" перешло на усиленный режим работы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он сказал, что обращения населения по поводу снижения давления газа берутся под контроль.

"На "горячую линию" ПО поступают немногочисленные обращения по поводу снижения давления газа на некоторых территориях. Я лично держу этот вопрос в центре внимания. С завтрашнего дня температура воздуха в стране снизится. ПО "Азеригаз" уже приняло в связи с этим необходимые меры. Никаких проблем с подачей газа абонентам нет", - отметил Руслан Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)