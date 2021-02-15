Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня из больницы выписывают третьего ребенка погибшего в Отечественной войне Азербайджана старшего прапорщика Джамала Видади оглу Исмайлова, сообщает Trend .

На выписку новорожденного пришли члены семьи и сослуживцы погибшего Героя Отечественной войны.

Отметим, что Джамал Видади оглу Исмайлов (1984) родился в поселке Гасанабад Нефтчалинского района. За мужество, проявленное в апрельских боях 2016 года, был награжден медалью "За отвагу" третьей степени.

Старший прапорщик спецназа азербайджанской армии Джамал Исмайлов участвовал в боях за освобождение Физули, Джабраила, Губадлы, Гадрута и Лачинского коридора во время начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войны Азербайджана.

Он погиб 23 октября в боях в направлении Лачина и похоронен в родном Нефтчалинскм районе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)