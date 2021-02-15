Проведен совместный онлайн-вебинар федераций гимнастики Азербайджана и Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) совместно с израильскими коллегами впервые провела онлайн-вебинар "Шаг в будущее", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт AGF.

В онлайн-вебинаре, прошедшем 12-14 февраля, приняли участие эксперты из 22 стран.

Вебинар затронул актуальные во всем мире вопросы. Среди них – "артистизм и творческие поиски в художественной гимнастике", "поддержание мотивации в периоды неопределенности", "тренировки подростков и их пребывание в большом спорте", "технические вопросы для повышения эффективности тренировок", а также "cовместное возвращение в сезон соревнований" после пандемии.

Трехдневный онлайн-вебинар провели члены Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) – Ноха Абу Шабана (Египет) и Изабель Савада (Германия), член Технического комитета по мужской спортивной гимнастике FIG Джеф Томсон (Канада), тренер и стратегический консультант – Габриэла Мюллер (Швейцария), физиотерапевты по "Complex Core" Таро Нецер (Австрия) и Роман Яхода (Австрия), а также профессор университетов Порту и Коимбра (Португалия) Лурдеш Авила-Карвало.

"Проведя вебинар, мы пообщались друг с другом, получили новую информацию и возможность решения ряда вопросов и задач, поставленных перед лекторами, что важно в период пандемии. Этот вебинар действительно стал шагом в будущее. Лекции были очень интересными. Среди участников вебинара тренеры и судьи высшей категории. Все они высказали желание в дальнейшем участвовать в подобных вебинарах", - сказала директор организационного комитета вебинара Мариана Василева.

По окончании вебинара участникам были вручены дипломы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)