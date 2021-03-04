В Азербайджане могут появиться новые возможности вещания для интернет-ТВ и радиоканалов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть созданы новые возможности вещания для интернет-ТВ и радиоканалов.

Об этом в интервью "Real" TV сказал глава Аппарата Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Фазиль Новрузов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что вещатели интернет-ТВ и радиоканалов обращаются в связи с этим в НСТР: "Технические возможности есть, но существуют пустоты с юридической точки зрения. Мы выступили с предложениями о том, чтобы вещатели интернет-ТВ и радиоканалов, пройдя упрощенные процедуры, были внесены в соответствующий реестр и получили возможность вещать на других платформах, к примеру, в кабельной сети, на İP-платформе, OTP-платформе. Это поможет расширить их аудиторию".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)