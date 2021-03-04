В течение дня могут быть вакцинированы от коронавируса до 1000 учителей - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В течение дня могут быть вакцинированы от коронавируса 800-1000 учителей.

Об этом на своей странице в Facebook написал завсектором по связям с общественностью минобразования Азербайджана Джасарет Валехов, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что сегодня начался процесс вакцинации работников сферы образования.

Вакцинация в Азербайджане проводится с 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)