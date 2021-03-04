Фонд YAŞAT взял под опеку 4 261 члена семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT", который оказывает поддержку семьям шехидов и раненым в войне за территориальную целостность Азербайджана, продолжает меры по восстановлению здоровья тяжело раненых ветеранов, сообщает в четверг Trend.

До сегодняшнего дня сотрудники Фонда посетили 2 775 семей шехидов. Кроме того, под опеку взят 4 261 человек, и решение их проблем продолжается. Также зарегистрированы обращения 545 раненых. В целом Фонд посетил 13 104 семьи шехидов и раненых.

Напомним, что Президент Азербайджана подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения лиц, раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

Фонд был создан с целью формирования прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки (финансовой помощи и др.) мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты военнослужащих с инвалидностью, полученной в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, членов семей шехидов, сотрудников государственных органов (структур) с инвалидностью, полученной при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях или в результате участия в ликвидации последствий военных действий после их завершения, а также членов семей погибших сотрудников.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)