Высота волн на Каспии достигнет 7,5 метра

БАКУ /Trend/ - В Национальный центр Государственного морского агентства при минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступило предупреждение из Бюро гидрометеопрогнозов об ожидаемом сильном ветре.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе Агентства, в поступившей информации говорится, что 7 марта в акватории Каспийского моря скорость северо-западного ветра достигнет 19-24 м/с, с порывами до 27-32 м/с, а в открытом море - до 35-37 м/с. Прогнозируется, что высота волн составит 2-4 метра, а в дальнейшем она достигнет 5,5-7,5 метра.

Данная информация была проанализирована специалистами Национального центра и запланирована реализация соответствующих мер. В связи с этим владельцы судов, капитаны и инспекторы контроля портов проинструктированы о принятии необходимых мер и усилении дежурства.

Суда, стоящие на якоре, и находящиеся в движении, были проинформированы об ожидаемой непогоде на трех языках (азербайджанском, русском и английском) Службой управления движением судов посредством navtex и других коммуникационных средств, а также были даны соответствующие инструкции.