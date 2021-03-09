В Азербайджане в 2,5 раза выросло число диабетиков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2,5 раза выросло число взятых на учет больных сахарным диабетом.

Об этом говорится в отчете за 2020 года Кабинета министров, передает во вторник Trend.

Согласно данным, в Азербайджане на учете стоят порядка 276,3 тысячи диабетиков, из которых 2000 человек несовершеннолетние.

Отмечается, что в 2020 году около 3600 пациентов были обеспечены сеансами гемодиализа за счет государства, выполнено более 1000 операций по трансплантации почек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)