В Азербайджане в 2,5 раза выросло число диабетиков
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2,5 раза выросло число взятых на учет больных сахарным диабетом.
Об этом говорится в отчете за 2020 года Кабинета министров, передает во вторник Trend.
Согласно данным, в Азербайджане на учете стоят порядка 276,3 тысячи диабетиков, из которых 2000 человек несовершеннолетние.
Отмечается, что в 2020 году около 3600 пациентов были обеспечены сеансами гемодиализа за счет государства, выполнено более 1000 операций по трансплантации почек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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