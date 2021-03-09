Израильские врачи установили азербайджанским ветеранам 58 глазных протезов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Прибывшие в Азербайджан в рамках инициативы Фонда YAŞAT израильские врачи установили ветеранам Отечественной войны 58 глазных протезов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, в течение восьми дней израильские врачи установили ветеранам Отечественной войны 58 глазных протезов.

Напомним, что по инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой в нашу страну для оказания медико-гуманитарной помощи прибыла команда израильских офтальмологов.

Медицинская бригада в составе 8 человек прибыла в Азербайджан для офтальмохирургии, обследования и лечения раненых ветеранов Отечественной войны с травмами глаз.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)