В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий

БАКУ /Trend/ - Если гражданин недоволен решением административного органа о приостановлении пенсии, он может обратиться в суд. Однако до сих пор в Азербайджане никто не обращался в суд по поводу необоснованного приостановления пенсионной выплаты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Гималай Мамишев.

По его словам, за последние два года по пенсиям выявлено около 280 миллионов манатов необоснованных выплат.

«Государственный фонд социальной защиты не приостанавливает выплату чьей-либо пенсии безосновательно. В этом направлении с 2018 года ведется серьезная работа. При выявлении необоснованной реализации лицом права на пенсию, изъяна в связи со сроком, за который назначается пенсия, или при несоответствии назначения действующему законодательству суммы корректируются», — сказал Мамишов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)