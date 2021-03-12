В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий

Общество 12 марта 2021 15:36 (UTC+04:00)
В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий

БАКУ /Trend/ - Если гражданин недоволен решением административного органа о приостановлении пенсии, он может обратиться в суд. Однако до сих пор в Азербайджане никто не обращался в суд по поводу необоснованного приостановления пенсионной выплаты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Гималай Мамишев.

По его словам, за последние два года по пенсиям выявлено около 280 миллионов манатов необоснованных выплат.

«Государственный фонд социальной защиты не приостанавливает выплату чьей-либо пенсии безосновательно. В этом направлении с 2018 года ведется серьезная работа. При выявлении необоснованной реализации лицом права на пенсию, изъяна в связи со сроком, за который назначается пенсия, или при несоответствии назначения действующему законодательству суммы корректируются», — сказал Мамишов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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