В Азербайджане еще две школы закрылись из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - Средняя школа №27 в Хатаинском районе Баку и школа №2 в Гахском районе Азербайджана перешли на дистанционное обучение, сообщает в понедельник Trend.
В учебном заведении Гаха эту информацию подтвердили, заявив, что школа закрыта с 15 марта.
(Авторы: Джейхун Алекперов, Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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