В Азербайджане еще две школы закрылись из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Средняя школа №27 в Хатаинском районе Баку и школа №2 в Гахском районе Азербайджана перешли на дистанционное обучение, сообщает в понедельник Trend.

В учебном заведении Гаха эту информацию подтвердили, заявив, что школа закрыта с 15 марта.

(Авторы: Джейхун Алекперов, Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)