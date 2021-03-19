Одна из лучших школ Франции - Burgundy School Of Business (ФОТО)

Франция – это страна, предлагающая качественное и вполне доступное образование, это возможность окунуться в жизнь европейской страны, в совершенстве овладеть французским языком и получить востребованную во всем мире профессию.

Одна из старейших школ Burgundy School of Business, основанная в 1899 году и на данный момент входящая в ТОП 15 бизнес-школ Франции, предоставляет программы бакалавриата и магистратуры в сфере менеджмента и международного бизнеса.

Сегодня, об образование в самом сердце Европы, мы хотим поговорить с директором Образовательного Центра A-Level Education Group, Аян Алиевой.

Почему на сегодняшний день обучаться в школе бизнеса во Франции считается престижным?

Фундаментальными принципами в школе бизнеса в Бургундии является доступность, качественность и креативность, они прилагают максимум усилий чтобы добиться высокого уровня образования. Здесь стремятся готовить специалистов не только для определенных сфер бизнеса, но и создать активных и уверенных в себе лидеров, которые в дальнейшем смогут принимать решения в постоянно меняющейся среде.

Также, BSB с более чем 180 международными партнерами и представителями 75 национальностей, представленных в школе, предлагает вам возможность испытать это международное измерение.

Каждый день в кампусе вы будете попадать в мульти культурный мир, открывающий новые перспективы.

Какие перспективы есть у студента на первых этапах образования?

Первое, это возможность усовершенствовать знание французского языка, так как университет предоставляет бесплатные курсы французского языка для своих студентов. Высокий уровень образования, в сочетании теории с практикой, педагогика, разработанная BSB, очень практична, ориентирована на приобретение новых навыков и использует подход «делай и учись». Богатая социальная и культурная жизнь. Связи с миром бизнеса, также возможность получить реальный и практический опыт. Помимо этого, иностранным студентам предоставляется неделя интеграции, экскурсии по городу, региону и семинары.

Какие программы обучения предлагает школа?

В Burgundy School of Business есть программы бакалавриата и магистратуры по менеджменту и международному бизнесу , краткосрочные летние программы, которые ведутся как на английском, так и на французском языках.

Также Бургундская школа бизнеса является признанным в мире авторитетом в обучении менеджменту в сфере вин и крепких напитков, предлагая уникальные программы магистратуры на факультете School of Wine & Spirits Business.Обучение в этих условиях-это непревзойденная возможность для любого студента, изучающего управление вином и спиртными напитками. Благодаря 3 специализированным программам, самая старая из которых была создана в 1988 году, уникальному специализированному зданию на территории кампуса, включающему бизнес-лабораторию, магазин вин и спиртных напитков и дегустационный зал, вы получите выгоду от инфраструктуры, посвященной совершенству , а так же 5 недель ознакомительных поездок в самое сердце самых известных французских виноградников (Шампань, Бургундия, Эльзас, Бордо, Долина Роны, Гранд-Суд, Коньяк) в Италии (Тоскана, Пьемонт) или в Испании (Риоха), Приорат, Пенедес).

Помимо этого, BSB предлагает всем своим студентам более 180 партнерских университетов по всему миру для обмена и более 60 международных двойных дипломов, что создает условия для получения двух образований одновременно. А студенты, поступающие на одну из Master of Science программ, окончившие бакалавр по специальности бизнеса, менеджмента и других эквивалентных программ, автоматически получают внутренний двойной диплом вместе с Master in Management.

Возможно ли в дальнейшем найти работу и остаться во Франции?

Шанс найти работу гораздо выше именно после бизнес-школы, так как они выше котируются. Тут же стоит отметить, что получение степени магистра в этой стране крайне приближено к практике: в завершение учебы, на втором году обучения обязательно необходимо пройти стажировку на каком-то предприятии или в фирме.

Если вы мечтаете о международной карьере, BSB - это ваш первый шаг, который открывает вам двери в мир. Школа предоставляет своим студентам специальную услугу для трудоустройства Career Booster, проводят профессиональные конференции. В качестве практики в каждой программе присутствует стажировка. Студентам предоставляется возможность выбрать из более 1.000 предприятий различных отраслей, расположенных как во Франции, так и за ее пределами. В большинстве случаев многие из них становятся не только местом стажировки, но и первым местом работы по окончанию обучения. Во время поиска студентам официально разрешается работать (на любой должности) до 964 часов в год, или на неполную, 60% ставку.

Помимо этого, студенты учившиеся или получившие диплом в BSB, по окончанию программы могут подать на "Stay-back" визу, которая дает возможность проживать на территории Франции в течение 12 месяцев. Но, если по истечении 12 месяцев, вы находите постоянную работу, вы можете подать заявление на ВМЖ во Франции.

Предлагает ли школа стипендии и скидки для студентов?

Для набора в 2021 году BSB предлагает более 60 стипендий со скидкой от 25% до 50% на 1-й год обучения для талантливых иностранных студентов.

Кто может поступить в школу?

Студенты могут подаваться на программы по окончанию средней школы, после степени бакалавра или после степени магистра. Для желающих, мы проводим консультации, где подробно предоставляем всю информацию о школе, программах и условиях зачисления. В дальнейшем мы подаем документы и обеспечиваем 100%-ное получение визы. Наша компания всегда стремится помочь определиться студентам с выбором, подобрать университет в желаемой стране, на желаемый факультет. Мы подготавливаем наших студентов к экзаменам и безусловно получаем для них зачисление.

Благодарим вас за дискуссию, вы предоставили нам очень важную и полезную информацию, которая поможет молодежи сделать еще один правильный шаг в свое благополучное будущее!

Вам спасибо, за заботу о нашей молодежи!