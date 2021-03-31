На освобожденных землях Азербайджана очищаются от мин участки, где пройдут коммуникации

ФИЗУЛИ /Trend/ - Армяне в период оккупации азербайджанских территорий минировали их в хаотичном порядке.

Как сообщает в среду спецкор Карабахского бюро Trend, об этом сказал журналистам специалист Агентства Азербайджана по разминированию Азер Гусейнов.

По его словам, армяне, покидая азербайджанские земли, установили на них все имевшиеся в наличии мины.

"На пастбищах села Алханлы Физулинского района установлено множество мин. Эти земли находились под оккупацией 30 лет. Здесь установлены мины как российского, так и армянского производства", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что в настоящее время работы по разминированию в основном ведутся на тех участках, где будут проложены коммуникации.

"Основная цель на данный момент - очистить от мин участки, где будут проходить газовые, водные линии, установлены опоры ЛЭП, построены железные и автомобильные дороги", - сказал Гусейнов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)