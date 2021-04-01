В Азербайджане большинство опрошенных поддерживают дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Большинство респондентов, принявших участие в онлайн-опросе Министерства образования о форме организации работы общеобразовательных учреждений во время пандемии, поддержали дистанционную форму обучения, сообщает в четверг Trend.

В опросе отмечено 50 612 мнений: 17,2% опрошенных поддержали продолжение работы учреждений в существующем порядке, 45,7% – проведение обучения по всем классам в дистанционной форме, 6,3% – дистанционное обучение только в 5-9 классах.

Кроме того, 19,5% участников опроса поддерживают дистанционное обучение в регионах, где больше всего случаев заражения, а в остальных – традиционную форму, 11,3% участников выбрали пункт "Другое".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)