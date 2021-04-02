В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе приостанавливается работа детсадов
Общество 2 апреля 2021 16:21 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - С пятого апреля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе приостанавливается работа государственных и частных детских садов.
Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее решение приняли местные органы исполнительной власти на основании постановления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
Эту информацию подтвердили в Исполнительной власти города Баку.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Азербайджан отдает приоритет Турции в сфере проведения восстановительных работ на освобожденных территориях - министр Бизнес 16:38
Уникальное иcкусство шебеке в старой Шуше. Мастер Рафиг Шушалы продолжает традиции (ФОТО) Культура 16:35
Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях Европа 16:29
В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе приостанавливается работа детсадов Общество 16:21
Стратегические валютные резервы Азербайджана в 5,8 раза превышают объем внешнего долга Финансы 16:02
В Сураханском районе Баку еще 30 семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены квартиры (ФОТО) Общество 16:02
Участники ядерной сделки пообещали поддержать процесс возвращения США в это соглашение Ядерная программа 15:54
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Пакистаном в сфере предотвращения ЧС Политика 15:40
Если в Баку проложить трамвайные и троллейбусные линии, трафик на дорогах может уменьшиться – эксперт Экономика 15:39
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell продолжают оказывать бесплатные медицинские услуги ИКТ 15:27
Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" Общество 15:10
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Политика 15:07
Дмитрий Песков: Тема ОПЕК+ затрагивалась в разговоре Путина и наследного принца Саудовской Аравии Россия 14:41
Апрельские бои заложили фундамент победы, завоеванной Азербайджаном в 2020 году - Игорь Коротченко Политика 14:33
В Азербайджане за 3 месяца аннулировано назначение инвалидности 465 гражданам - Агентство Общество 14:08
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны Общество 13:45
Свыше 511 ветеранов обеспечены более 2400 средствами реабилитации - госагентство Азербайджана Общество 12:56
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана Общество 12:42
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана Политика 12:34
Посольство РФ помогает своим гражданам покинуть территорию Азербайджана через наземную границу Экономика 12:30
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО) Социум 12:28
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства Узбекистан 12:21
Компания «Masdar» начала строительство первой ветряной электростанции в Узбекистане Узбекистан 12:20
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение Политика 12:20
Большинство сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлось на вторичный рынок Финансы 12:09
«Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности ИКТ 11:21
Меры профилактики и лечения заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями Общество 11:07
Единая транспортная стратегия Азербайджана поспособствует развитию отраслевых структур Транспорт 11:05
Туркменистан и РФ подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению биологической безопасности Бизнес 10:58
Пока неизвестно, из какой точки в Армении и когда была выпущены ракеты "Искандер" по Шуше - Агентство Азербайджана Политика 10:44
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство Политика 10:29
Оперативно-поисковые работы продолжаются во всех освобожденных городах и районах Азербайджана Политика 09:55
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:43