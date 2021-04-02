В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе приостанавливается работа детсадов

БАКУ /Trend/ - С пятого апреля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе приостанавливается работа государственных и частных детских садов.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее решение приняли местные органы исполнительной власти на основании постановления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Эту информацию подтвердили в Исполнительной власти города Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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