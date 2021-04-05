Работники детсадов в Азербайджане за короткий срок будут вакцинированы

БАКУ /Trend/ - Проводится работа в связи с вакцинацией от коронавируса за короткий срок всех работников детсадов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Бакинском управлении дошкольных образовательных учреждений и детских домов.

Также было отмечено, что государственные дошкольные образовательные учреждения продолжают функционировать.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)