Парк военных трофеев в Баку откроется для посетителей с 14 апреля

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.

В Парке военных трофеев 12 и 13 апреля будут организованы съемки различных медиа-структур, передает в понедельник Trend.

С 14 апреля парк будет открыт для граждан.

Посещение Парка военных трофеев будет организовано в соответствии с противоэпидемическими профилактическими мерами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)