Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана отправились в Ходжавендский район (ФОТО)
ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана - преемницы Албанской автокефальной апостольской церкви на Кавказе посетили освобожденные территории.
Как передает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, члены общины отправились в село Туг Ходжавендского района.
В рамках поездки они посетят древний албанский храм в Туге, где впервые совершат религиозный обряд по случаю Пасхи.
Отметим, что члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана и ранее совершали поездки на освобожденные территории.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана отправились в Ходжавендский район (ФОТО)
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