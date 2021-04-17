Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана отправились в Ходжавендский район (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана - преемницы Албанской автокефальной апостольской церкви на Кавказе посетили освобожденные территории.

Как передает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend, члены общины отправились в село Туг Ходжавендского района.

В рамках поездки они посетят древний албанский храм в Туге, где впервые совершат религиозный обряд по случаю Пасхи.

Отметим, что члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана и ранее совершали поездки на освобожденные территории.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)