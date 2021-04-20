В Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 946 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 197 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 946 человек, скончались - 34, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 303 858 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 267 485 человек выздоровели, 4 203 – скончались. Продолжается лечение 32 170 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 13 777 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 128 656.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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