Село Улашлы Губадлинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Улашлы Губадлинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Лента новостей
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана
Премьер и экс-премьер Японии сделали подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма
Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам
Президент Ильхам Алиев: До конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией
Президент Ильхам Алиев: Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
Система таргетирования грузов приведет к повышению транзитного потенциала Азербайджана – Сафар Мехтиев
МККК при поддержке Минобороны Азербайджана организовал семинар для курсантов военного училища (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Али Асадовым и Председателем Правительства России
Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от реваншистского мышления – депутат
Культурное пространство Санкт-Петербурга и солнечный свет Азербайджана объединились в "Незримый разговор души" (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане предприниматели будут привлечены к благоустройству территорий вокруг озер Абшерона - минэкологии
Отсутствие канализационной сети в поселках Баку приводит к загрязнению окружающей среды - минэкологии
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО)
Армения не соблюдает пункт заявления от 10 ноября об оживлении экономических и транспортных связей - газета Azernews
Азербайджан присоединился к инициативе создания единого роуминг пространства между странами Восточного партнерства